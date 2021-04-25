РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Пастух вместе с сыновьями потушил степной пожар в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пасший скот житель поселка Станционный Авсалем Хусман с сыновьями Иманали и Ернуром сумел потушить степной пожар, распространившейся на площадь около 300-400 кв. м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате поселка Станционный, вечером 24 апреля возле карьера рядом с поселком загорелась сухая трава. По словам акима поселка Ардака Таскынбая, он заметил дым в районе карьера, понял, что там что-то горит, и поехал туда.

    «Смотрю – за карьером ходит мужчина. Сначала подумал, что это он совершил поджог, а когда подъехал, увидел, что он, наоборот, тушит пожар. Двое его сыновей подбежали, скинули куртки и стали помогать тушить распространяющийся по краям огонь прямо куртками», - поделился А. Таскынбай.

    Как выяснилось, тушили пожар житель поселка Авсалем Хусман вместе со своими сыновьями 11-ти и 12-ти лет.

    «Я пас скот. Потом уехал домой на обед, пасти отару остались дети. Затем я увидел задымление и вернулся назад. Приехал – а там уже огонь! Начали тушить пожар. Потом приехал аким, и мы потушили его вместе», - рассказал мужчина.

    Быстрому распространению огня помогал сильный ветер. Пожар мог в любой момент спуститься в карьер, где складируется много мусора. Тогда от задымления пострадали бы все жители поселка Станционного.

    Распространившийся приблизительно на 300-400 кв. м пожар был потушен пастухом, его сыновьями и акимом поселка Станционный в течение получаса.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!