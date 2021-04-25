Пастух вместе с сыновьями потушил степной пожар в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пасший скот житель поселка Станционный Авсалем Хусман с сыновьями Иманали и Ернуром сумел потушить степной пожар, распространившейся на площадь около 300-400 кв. м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате поселка Станционный, вечером 24 апреля возле карьера рядом с поселком загорелась сухая трава. По словам акима поселка Ардака Таскынбая, он заметил дым в районе карьера, понял, что там что-то горит, и поехал туда.

«Смотрю – за карьером ходит мужчина. Сначала подумал, что это он совершил поджог, а когда подъехал, увидел, что он, наоборот, тушит пожар. Двое его сыновей подбежали, скинули куртки и стали помогать тушить распространяющийся по краям огонь прямо куртками», - поделился А. Таскынбай.

Как выяснилось, тушили пожар житель поселка Авсалем Хусман вместе со своими сыновьями 11-ти и 12-ти лет.

«Я пас скот. Потом уехал домой на обед, пасти отару остались дети. Затем я увидел задымление и вернулся назад. Приехал – а там уже огонь! Начали тушить пожар. Потом приехал аким, и мы потушили его вместе», - рассказал мужчина.

Быстрому распространению огня помогал сильный ветер. Пожар мог в любой момент спуститься в карьер, где складируется много мусора. Тогда от задымления пострадали бы все жители поселка Станционного.

Распространившийся приблизительно на 300-400 кв. м пожар был потушен пастухом, его сыновьями и акимом поселка Станционный в течение получаса.







