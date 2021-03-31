Пастух украл у своего хозяина скот на 36 млн тенге в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Действовать в рамках закона и быть бдительными призывают животноводов Жамбылской области в департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook обратился к сельчанам, призвав их быть бдительными и не оставлять свой скот без присмотра.

«Сельское хозяйство остается основной отраслью экономики региона. В селах содержание домашних животных — почти единственный источник дохода. Из-за любителей легкой наживы некоторые семьи остаются в трудном положении. Департаментом полиции Жамбылской области принимаются меры по противодействию скотокрадству, проводится профилактическая работа с сельчанами, ОПМ «Кашара», «Скотокрадство», - написал Жанат Сулейменов.

С начала этого года зарегистрировано 39 фактов краж скота, из них раскрыто 28 фактов. Своевременное обращение в полицию потерпевшего помогает раскрыть кражу «по горячим следам», отметил он.

«К примеру, недавно житель Байзакского района, приехав на свою фазенду, обнаружил пропажу 61 лошади и 169 баранов. Потерпевший оценил ущерб в 36 миллионов 680 тысяч тенге. Полицейские задержали 40-летнего мужчину, который работал пастухом у потерпевшего. Задержанный свою вину признал. По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 части 4 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Этот случай должен стать хорошим уроком для других фермеров. Не верьте подозрительным лицам, с чабанами официально заключайте трудовой договор», - пишет генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

По его словам, в большинстве случаев полицейским приходится искать не краденых, а именно потерянных животных. «Не оставляйте скот без присмотра, проведите паспортизацию животных. И помните, возможность украсть создаёт вора. Необходимо объединить наши усилия для решения этой актуальной проблемы», - написал начальник департамента полиции Жамбылской области.