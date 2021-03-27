РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 26 Март 2021 | GMT +6

    Пастух украл скот на 36 млн тенге у жителя Тараза

    None
    None
    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пастуха подозревают в продаже 61 лошади и 169 баранов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Байзакского районного отдела полиции обратился житель Тараза с заявлением о пропаже крупного и мелкого рогатого скота с территории хозяйства. С ноября 2020 года скот находился с пастухом на пастбище в Байзакском районе. 12 марта он приехал на фазенду и обнаружил пропажу 61 лошади и 169 баранов.

    Потерпевший оценил ущерб в 36 миллионов 680 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 части 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Полицейскими задержан подозреваемый – 40-летний пастух, который признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!