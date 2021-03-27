Пастух украл скот на 36 млн тенге у жителя Тараза

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пастуха подозревают в продаже 61 лошади и 169 баранов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Байзакского районного отдела полиции обратился житель Тараза с заявлением о пропаже крупного и мелкого рогатого скота с территории хозяйства. С ноября 2020 года скот находился с пастухом на пастбище в Байзакском районе. 12 марта он приехал на фазенду и обнаружил пропажу 61 лошади и 169 баранов.

Потерпевший оценил ущерб в 36 миллионов 680 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 части 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Полицейскими задержан подозреваемый – 40-летний пастух, который признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы.