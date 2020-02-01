Пастух с отарой и лошадью попали в ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин и отары овец произошло на жамбылском участке магистрали Западная Европа – Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 31 января в Рыскуловском районе, на 436 километре трассы Западная Европа – Западный Китай, 48-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил 47-летнего пастуха, переправлявшего стадо овец через автодорогу.

«В этот момент двигавшаяся в том же направлении грузовая автомашина «КамАЗ-5410» под управлением 33-летнего водителя совершила столкновение с задней частью автомобиля «Volkswagen Passat». В результате ДТП в городскую больницу №1 Тараза доставлены с различными травмами водитель и пастух. Под колеса транспортных средств попали около 30 овец и лошадь пастуха», - пояснили в ведомстве.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 610 ч. 2 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Отметим, что проект международной транспортной магистрали Западная Европа – Западный Китай изначально предполагал на всем протяжении трассы строительство скотопрогонов - специальных сооружений, пересекающих дорогу ниже уровня движения транспортных средств и предназначенных для прогона скота.