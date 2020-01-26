-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пастух потерялся во время непогоды в ВКО
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане найден пастух, который потерялся во время непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции ВКО.
В ДЧС ВКО сообщили, по дороге к зимовке потерялся пастух. В этот день в регионе выпал снег, который был по колено, а также сильный ветер.
«До зимовки человек может дойти за 2 часа, но пастух так и не дошел. Поэтому пришлось обратиться к спасателям, которые на двух автомобилях выехали на поиски пастуха. Ночь, ветер, видимость 5-10 м, в таких условиях пришлось проводить поиски. Искали по следам, благо, ветер не успел их замести. Проехав 3 км, обнаружили пастуха, блуждающего по снежной степи», - сообщили в ДЧС ВКО.
Спасатели довезли мужчину до города Семея и передали врачам скорой помощи.
- Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31
- Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Семее
- Выставка из фондов музея Абая открылась в столице
- Более 100 военнослужащих Нацгвардии помогают в уборке снега в Нур-Султане и ВКО
- На каких дорогах республики ограничено движение транспорта
- Военнослужащие РгК «Восток» поддержали челлендж #БiзБіргеміз
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана