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Пастух потерялся во время непогоды в ВКО

26 Января 2020 12:19
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Пастух потерялся во время непогоды в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане найден пастух, который потерялся во время непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции ВКО.

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В ДЧС ВКО сообщили, по дороге к зимовке потерялся пастух. В этот день в регионе выпал снег, который был по колено, а также сильный ветер.

«До зимовки человек может дойти за 2 часа, но пастух так и не дошел. Поэтому пришлось обратиться к спасателям, которые на двух автомобилях выехали на поиски пастуха. Ночь, ветер, видимость 5-10 м, в таких условиях пришлось проводить поиски. Искали по следам, благо, ветер не успел их замести. Проехав 3 км, обнаружили пастуха, блуждающего по снежной степи», - сообщили в ДЧС ВКО.

Спасатели довезли мужчину до города Семея и передали врачам скорой помощи.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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