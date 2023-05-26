Пастух погиб от удара молнии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в степи погиб 31-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, ночью в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района поступило сообщение о том, что между селами Дайындык и Ленинское обнаружено тело мужчины и его лошади.

31-летний сельчанин работал пастухом и пас скот на пастбище. Причиной гибели мужчины и животного стал попавший в них разряд молнии. Они скончались на месте.

В департаменте полиции уточнили, что по факту случившегося проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.