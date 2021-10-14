Пастух подозревается в покушении на убийство директора ТОО в Акмолинской области

БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в покушении на убийство 26-летний житель Жамбылской области задержан. Мужчина произвел выстрелы по акмолинцу и скрылся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в селе Максимовке Целиноградского района задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя района Биржан Сал.

«Так, 9 октября в дежурную часть отдела полиции района имени Біржан Сал поступило телефонное сообщение от 55-летнего директора местного ТОО, занимающего разведением лошадей, о совершенном преступлении. Было установлено, что, находясь на территории ТОО, подозреваемый произвел выстрелы из неустановленного ружья в сторону 56-летнего местного жителя, который был доставлен в районную больницу с диагнозом «Огнестрельное ранение правой ноги в области бедра, левой руки в области кисти», - рассказали в ведомстве.

В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался пастух данного ТОО - 26 -летний житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативных учетах в ОВД.

«Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до пристоличного населенного пункта - села Талапкер и пешком направился село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан Сал», - добавили в полиции.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ч.3 ст.24 - ч.1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство». Подозреваемый заключен под стражу.