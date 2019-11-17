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16.11.2019 12:52
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Пастух и его знакомый похищали КРС в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 1,5 млн тенге ущерба причинила владельцу ТОО пропажа трех коров ценной породы в Ерейментаском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, преступление было совершено в августе этого года в одном из фермерских хозяйств Ерейментауского района. В рамках проведения оперативно – розыскных и следственных мероприятий по раскрытию краж скота на территории района был выявлен факт хищения трех голов КРС абердин-ангусской породы. Ущерб, причиненный сельчанам, составил более полутора миллиона тенге.
«Причастными к преступлению оказались пастух этого же фермерского хозяйства и его знакомый. Стражи порядка установили, что подозреваемые в течение месяца похитили три головы ценной породы КРС и, зарезав их на пастбище, реализовали мясо. В качестве вещественного доказательства полицейскими изъяты шкуры похищенного скота, также имеются признательные показания», - рассказали в ведомстве.
Как добавили полицейские, сельчанин также оказался причастным и к другой краже скота, имевшей место здесь же, на территории ТОО. Установлено, что в тот же период пастух похитил 7 телят, четверых из которых успел продать третьим лицам.
«В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования», - добавили в ведомстве.
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