+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пастух и его знакомый похищали КРС в Акмолинской области

17 Ноября 2019 22:32
Поделиться:
Пастух и его знакомый похищали КРС в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 1,5 млн тенге ущерба причинила владельцу ТОО пропажа трех коров ценной породы в Ерейментаском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Новости по теме

Какой процент украденного скота возвращают владельцам в Казахстане
80 канализационных люков украли в Туркестанской области Павлодарец воровал оградки с кладбища Житель ВКО украл скот в трех районах на сумму 1,2 млн тенге

По информации ведомства, преступление было совершено в августе этого года в одном из фермерских хозяйств Ерейментауского района. В рамках проведения оперативно – розыскных и следственных мероприятий по раскрытию краж скота на территории района был выявлен факт хищения трех голов КРС абердин-ангусской породы. Ущерб, причиненный сельчанам, составил более полутора миллиона тенге.

«Причастными к преступлению оказались пастух этого же фермерского хозяйства и его знакомый. Стражи порядка установили, что подозреваемые в течение месяца похитили три головы ценной породы КРС и, зарезав их на пастбище, реализовали мясо. В качестве вещественного доказательства полицейскими изъяты шкуры похищенного скота, также имеются признательные показания», - рассказали в ведомстве.

Как добавили полицейские, сельчанин также оказался причастным и к другой краже скота, имевшей место здесь же, на территории ТОО. Установлено, что в тот же период пастух похитил 7 телят, четверых из которых успел продать третьим лицам.

«В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Силовые структуры,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив