Пастбища на 285 млн тенге возвращены государству в Акмолинской области

Прокуратурой Бурабайского района проведён анализ соблюдения земельного законодательства и выявлены факты неиспользования сельскохозяйственных угодий местным фермером, передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области МИА "Казинформ".

По результатам анализа в департамент по управлению земельными ресурсами по Акмолинской области внесено представление об устранении нарушений законности.

В результате государству возвращены пастбища площадью более 30 тыс. га, кадастровой стоимостью 285 млн тенге, которые длительное время сельхозтоваропроизводителем не использовались по целевому назначению.

Тем самым на территории района сокращен дефицит пастбищных угодий на 50 %.

Прокуратурой работа в данном направлении продолжается.