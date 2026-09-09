Пассивное курение убило почти 1,7 млн человек в мире

В 2023 году более 2,7 млрд человек во всем мире подвергались пассивному курению, из них около 1,7 млн человек умерли от его последствий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, были проанализированы показатели распространенности пассивного курения и связанного с ним бремени заболеваний в 204 странах и регионах.

Особую обеспокоенность вызывает то, что дети составляют более четверти от общего числа людей, подвергшихся воздействию пассивного курения. В 2023 году их число составило около 767 млн человек.

Основной причиной смертности среди детей является «инфекции нижних дыхательных путей», а среди взрослых — «ишемическая болезнь сердца».

Согласно исследованию, пассивное курение по-прежнему представляет собой серьезный риск для здоровья в глобальном масштабе, и содержится призыв к принятию более жестких мер по борьбе с табаком, особенно для защиты женщин и детей.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали вдвое чаще обращаться за помощью в отказе от курения.