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    Пассивное курение убило почти 1,7 млн человек в мире

    В 2023 году более 2,7 млрд человек во всем мире подвергались пассивному курению, из них около 1,7 млн человек умерли от его последствий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Пассивное курение убило почти 1,7 млн людей в мире
    Фото: Lung Cancer Center

    В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, были проанализированы показатели распространенности пассивного курения и связанного с ним бремени заболеваний в 204 странах и регионах.

    Особую обеспокоенность вызывает то, что дети составляют более четверти от общего числа людей, подвергшихся воздействию пассивного курения. В 2023 году их число составило около 767 млн человек.

    Основной причиной смертности среди детей является «инфекции нижних дыхательных путей», а среди взрослых — «ишемическая болезнь сердца». 

    Согласно исследованию, пассивное курение по-прежнему представляет собой серьезный риск для здоровья в глобальном масштабе, и содержится призыв к принятию более жестких мер по борьбе с табаком, особенно для защиты женщин и детей.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы стали вдвое чаще обращаться за помощью в отказе от курения

    Дети В мире Курение
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор