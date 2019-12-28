Пассажиры уступали свои билеты в пользу родственников пострадавших при крушении самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор по управлению доходами авиакомпании Air Astana Ерболат Байсалыков рассказал, как представители авиакомпании отправляют из Нур-Султана в Алматы родных и близких пострадавших в авиакатастрофе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы за эти сутки вывезли 33 пассажира, которые являются близкими родственниками (пострадавших и погибших – прим. автора). 19 человек мы забрали сегодня в 5:00 утра. Сегодня отправили мать 11 детей, у нее один ребенок пострадал в авиакатастрофе, она с 10 детьми вылетела. То есть, у нас ограничений по количеству людей нет. Все близкие родственники могут вылететь. Мы также попросили врача аэропорта Нур-Султана лететь», - рассказал Ерболат Байсалыков.

Кроме того, он отметил, что другие пассажиры уступали свои места в самолетах, чтобы могли лететь близкие пострадавших.

«Мы должны понимать, что сейчас родственникам пострадавших или погибших тяжело. Поэтому пошли на такой шаг, что бесплатно перевозить их. В преддверии Нового года все рейсы полные. Мы вышли к населению, вышли на регистрацию в аэропорту Нур-Султана и просили, чтобы пассажиры уступили места для родственников пострадавших. К счастью, находились такие пассажиры. Им большая благодарность», - поделился представитель авиакомпании.

Напомним, вчера борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.