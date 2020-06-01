Пассажиры поездов не смогут перемещаться из вагона в вагон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «Пассажирские перевозки» Йорг Бесвер рассказал об ограничениях при передвижении ж/д транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные меры прописаны в правилах, которые будут развешаны в том числе и в вагонах. Мы настоятельно рекомендуем пассажирам иметь при себе достаточное количество средств личной защиты – маски, антисептики, перчатки и так далее, потому что без маски даже не пустят на вокзал. В вагон тоже. Поэтому хотелось бы донести пассажирам, что для нас самое важное – это безопасность, так как мы тоже отвечаем за жизни людей. И мы хотели бы попросить пассажиров нам помогать в этом», - сказал Йорг Бесвер журналистам на вокзале Нурлы жол.

Он также рассказал о рассадке пассажиров и о том, сколько билетов было продано с начала запуска продаж.

«По рассадке у нас ограничений нет, поэтому рассадка будет проходить стандартно. Есть ограничения по передвижению внутри поезда, то есть человек, который сел в вагон, будет только в нем находиться. Мы хотели бы порекомендовать всем пассажирам во избежание создания очередей покупать по возможности билеты онлайн», - отметил спикер.

По его словам, вагоны проветриваются и дезинфицируются по несколько раз за день.

«Системы вентиляции и кондиционирования были нами продезинфицированы, приведены в полную готовность. Как минимум 3 раза в день будет проветриваться вагон и 2 раза в день будет проводиться влажная уборка. Вагоны дезинфицируются перед каждым выездом. Со своей стороны мы делаем все, чтобы защитить пассажиров от распространения инфекции», - заключил Й. Бесвер.