Пассажиры поезда Аркалык – Нур-Султан помогли проводникам принять роды

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пассажирском поезде родилась девочка. Принимали роды проводники и пассажиры – врачи из Аркалыка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

8 октября 2021 года после отправления со ст. Аркалык пассажирского поезда №603 сообщением «Аркалык - Нур-Султан» к работникам поездной бригады обратился мужчина. У его супруги начинались роды.

По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции, и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Т. Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.

До приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые также следовали в этом поезде. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия, и уже через некоторое время на свет появилась малышка.

По прибытию состава на ст. Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи.

АО «НК «ҚТЖ» поздравляет Нурайлым с рождением ребенка и желает ей крепкого здоровья!