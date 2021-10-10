Пассажиры поезда Аркалык – Нур-Султан помогли проводникам принять роды
8 октября 2021 года после отправления со ст. Аркалык пассажирского поезда №603 сообщением «Аркалык - Нур-Султан» к работникам поездной бригады обратился мужчина. У его супруги начинались роды.
По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции, и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Т. Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.
До приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые также следовали в этом поезде. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия, и уже через некоторое время на свет появилась малышка.
По прибытию состава на ст. Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи.
АО «НК «ҚТЖ» поздравляет Нурайлым с рождением ребенка и желает ей крепкого здоровья!