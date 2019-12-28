Пассажиры отмененных рейсов Bek Air могут приобрести билеты в кассах Air Astana и Qazaq Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирам отмененных рейсов Bek Air необходимо приобретать билеты в кассах авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предотвращения переплаты через посредников мы рекомендуем пассажирам приобретать билеты только на официальных сайтах авиакомпаний и в аккредитованных точках продаж. Мы предварительно имеем договоренность с авиакомпаниями Air Astana и Qazaq Air. Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Bek Air до 31 декабря могут воспользоваться услугами данных авиакомпаний, естественно, при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах, по стоимости приобретения билетов на рейс Bek Air», - сказал вице-министр в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он уточнил, что приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air.

Авиакомпания SCAТ до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем Bek Air, т ак как существует внутренний взаиморасчет между авиакомпаниями Bek Air и SCAT.

«Также авиакомпания Air Astana ввела дополнительные рейсы в направлении Нур-Султан и Алматы. Близкие родственники пассажиров принимаются бесплатно. В период новогодних праздников открыты дополнительные рейсы», - добавил Б. Камалиев.

Напомним, в ходе конференции Берик Камалиев отметил, что информация о повышении цен на билеты в связи с произошедшей авиакатастрофой в Алматы не соответствует действительности.