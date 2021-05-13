Пассажиры могут требовать возврат денег, если по Ashyq их не пустили на рейс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае определения у пассажира красного статуса в приложении пассажиру будет оформлен возврат билета или перебронирование. Об этом заявил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Ардак Утепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему в приложении отображается только время входа в программу, а даты нет, нет истории посещения. Если человека не пустили на рейс, он должен требовать возврат средств у авиакомпаний, как он сможет это доказать, что у него красный или желтый статус, если в приложении не отображается история посещения?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«На самом деле мы стремились сохранять все даты. Хотели, чтобы все было просто, понятно, чтобы могли зайти и выйти. Что касается функционала, если все-таки поступают такие предложения, рассмотрим, будем делать технические доработки», - ответил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

По его словам, в случае определения у пассажира красного статуса в приложении пассажиру будет оформлен возврат билета или перебронирование.

«В случае определения у человека желтого статуса возврат будет осуществляться в соответствии с условиями договора воздушной перевозки между пассажирами и авиакомпанией. По датам совместно с коллегами механизм будет обработан, о чем сообщим дополнительно», - пояснил Ардак Утепов.

Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева также добавила, что предварительное согласие авиакомпаний о возврате билетов получено.

«Действительно, в приложении данные не хранятся, но выгрузка приходит ежедневно по тому, где определился красный или желтый статус. Она приходит к санитарным врачам. Сейчас совместно с санитарными врачами, чтобы можно было без раскрытия персональных данных пассажиров, чтобы была сверка с санитарными врачами у авиакомпаний – вот этот механизм обсуждаем, но предварительное согласие всех авиакомпаний, чтобы был возврат, получено», - добавила Юлия Якупбаева.