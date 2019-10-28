Пассажиры экстренно севшего в Атырау самолета прибыли в Нур-Султан

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пассажиры экстренно севшего в Атырау самолета доставлены в Нур-Султан, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, наконец, в столице нашей страны. В Нур-Султане. Добрались, пусть и с опозданием почти на сутки. Планы на сегодняшний день, увы, разрушены. Но главное, что при экстренной посадке самолета, на котором мы должны были вылететь, никто не пострадал. Да и нам повело. Вдруг бы неполадка случилась во время нашего полета? Об этом даже думать не хочется»,- рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» одна из пассажирок рейса Атырау - Нур-Султан Венера Аубекерова.

Напомним, причины экстренной посадки самолета вечером 26 октября сообщили в Атырау.