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Пассажиры экстренно севшего в Атырау самолета прибыли в Нур-Султан
28 Октября 2019 02:18
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пассажиры экстренно севшего в Атырау самолета доставлены в Нур-Султан, предает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мы, наконец, в столице нашей страны. В Нур-Султане. Добрались, пусть и с опозданием почти на сутки. Планы на сегодняшний день, увы, разрушены. Но главное, что при экстренной посадке самолета, на котором мы должны были вылететь, никто не пострадал. Да и нам повело. Вдруг бы неполадка случилась во время нашего полета? Об этом даже думать не хочется»,- рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» одна из пассажирок рейса Атырау - Нур-Султан Венера Аубекерова.
Напомним, причины экстренной посадки самолета вечером 26 октября сообщили в Атырау.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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