3 Июня 2022 00:08

Пассажиры двух автобусов пострадали во время ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в пригороде Актобе у жилого массива «Жанаконыс» произошло ДТП с участием грузовика и двух общественных автобусов. Пострадали пассажиры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

Водитель грузовика не смог снизить скорость и столкнулся с маршрутным автобусом № 21 с 45 пассажирами. От удара автобус врезался в другой автобус маршрутом № 45, также перевозившим более 30 человек.

«Водитель грузового автотранспорта марки «Howo», не приняв меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасному объезду, допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, который перевозил 45 пассажиров. Затем от удара автобус № 21 столкнулся с автобусом № 45, в котором было 33 пассажира.

Пассажиры автобусов доставляются в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными телесными повреждениями. На данный момент пострадало семь пассажиров», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.