Пассажиры без масок не смогут воспользоваться общественным транспортом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске Ассоциация перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» разместила в социальных сетях предупреждение о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В противном случае перевозчик откажет в оказании услуги.

«Весьма срочно к сведению пассажиров! Посадка пассажиров в автобусах общественного транспорта города Петропавловска осуществляется строго в масках. При отсутствии масок пассажирам будет отказано в провозе», - говорится в сообщении.

Председатель ассоциации Галина Семёнова отметила, что пожилое население города более дисциплинированно, нежели молодое поколение.

«Наша задача – сохранить работу пассажирского транспорта. Режим карантина не снят. Мы должны соблюдать меры безопасности. Иначе общественный транспорт города снова встанет», - отметила Г. Семёнова.

Ранее в полиции сообщали, что сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг и стражи порядка проверяют санитарное состояние общественного транспорта.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предупреждал , что ответственность будут нести водители и перевозчики.

Недавно аким Петропавловска Булат Жумабеков напоминал о том, что режим

карантина в городе продолжает действовать. При ухудшении ситуации с

инфицированием COVID-19 велика вероятность возврата ограничительных мер.

За неделю число инфицированных в регионе возросло до 46 человек.

Последние несколько случаев – завозные из соседней России.



