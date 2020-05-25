-
-
-
15:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пассажиры без масок не смогут воспользоваться общественным транспортом в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске Ассоциация перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» разместила в социальных сетях предупреждение о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В противном случае перевозчик откажет в оказании услуги.
«Весьма срочно к сведению пассажиров! Посадка пассажиров в автобусах общественного транспорта города Петропавловска осуществляется строго в масках. При отсутствии масок пассажирам будет отказано в провозе», - говорится в сообщении.
Председатель ассоциации Галина Семёнова отметила, что пожилое население города более дисциплинированно, нежели молодое поколение.
«Наша задача – сохранить работу пассажирского транспорта. Режим карантина не снят. Мы должны соблюдать меры безопасности. Иначе общественный транспорт города снова встанет», - отметила Г. Семёнова.
Ранее в полиции сообщали, что сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг и стражи порядка проверяют санитарное состояние общественного транспорта.
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предупреждал , что ответственность будут нести водители и перевозчики.
Недавно аким Петропавловска Булат Жумабеков напоминал о том, что режим
карантина в городе продолжает действовать. При ухудшении ситуации с
инфицированием COVID-19 велика вероятность возврата ограничительных мер.
За неделю число инфицированных в регионе возросло до 46 человек.
Последние несколько случаев – завозные из соседней России.
- Об отставке за коррупцию подчиненных напомнили сельским акимам в СКО
- На недобросовестных подрядчиков подал в суд акимат Петропавловска
- Родители возили своих детей с нарушениями в Павлодарской области
- В Уральске владельцев кафе, автомоек и магазинов штрафуют за нарушения карантина
- Четверо заболевших коронавирусом в Алматинской области - жители Талдыкоргана
- Трёхлетняя девочка заболела коронавирусом в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана