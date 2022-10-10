Пассажиры авто с российскими номерами устроили опасное «шоу» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водителя автомобиля, пассажиры которого выпивали, высунувшись из окон, разыскивают в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях распространяется видео. На нем снят движущийся в районе драматического театра автомобиль, пассажиры которого почти в полный рост с двух сторон вылезли из окон и пили, передавая бутылку друг другу поверх крыши авто. Пользователи сетей просят полицейских найти и наказать нарушителей и водителя автомобиля, пассажиры которого рисковали и собственными жизнями, и могли спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, машина с российскими номерами на учете в Казахстане не состоит. В настоящее время устанавливается ее владелец, а через него и водитель. Все участники опасного «шоу» понесут наказание.