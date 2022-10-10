Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пассажиры авто с российскими номерами устроили опасное «шоу» в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Октября 2022, 00:51
Пассажиры авто с российскими номерами устроили опасное «шоу» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водителя автомобиля, пассажиры которого выпивали, высунувшись из окон, разыскивают в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях распространяется видео. На нем снят движущийся в районе драматического театра автомобиль, пассажиры которого почти в полный рост с двух сторон вылезли из окон и пили, передавая бутылку друг другу поверх крыши авто. Пользователи сетей просят полицейских найти и наказать нарушителей и водителя автомобиля, пассажиры которого рисковали и собственными жизнями, и могли спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, машина с российскими номерами на учете в Казахстане не состоит. В настоящее время устанавливается ее владелец, а через него и водитель. Все участники опасного «шоу» понесут наказание.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами