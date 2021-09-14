РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пассажиры 43 международных авиарейсов прибыли в РК с ПЦР-справками

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 сентября на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Таджикистана, Египта, Армении, Польши, Испании, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Всего за сутки прибыло 5 484 авиапассажира. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 22 рейса, 3 289 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 192 пассажира;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 352 пассажира;

    в аэропорт г. Актау - 4 рейс, 194 пассажира;

    в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 41 пассажир;

    в аэропорт г. Атырау - 2 рейса, 136 пассажиров;

    в аэропорт г. Караганды - 2 рейса, 132 пассажира;

    в аэропорт г. Туркестан - 1 рейс, 148 пассажиров;

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!