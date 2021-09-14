Пассажиры 43 международных авиарейсов прибыли в РК с ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 сентября на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Таджикистана, Египта, Армении, Польши, Испании, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Всего за сутки прибыло 5 484 авиапассажира. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 22 рейса, 3 289 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 192 пассажира;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 352 пассажира;

в аэропорт г. Актау - 4 рейс, 194 пассажира;

в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 41 пассажир;

в аэропорт г. Атырау - 2 рейса, 136 пассажиров;

в аэропорт г. Караганды - 2 рейса, 132 пассажира;

в аэропорт г. Туркестан - 1 рейс, 148 пассажиров;

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.