Пассажирский вагон сгорел в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе полностью выгорели сгораемые конструкции металлического пассажирского вагона. О причинах и ущербе не сообщается, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«2 марта, в 13:04 на пульт пункта связи специализированной пожарной части номер 2 поступило сообщение о возгорании вагончика по адресу: город Экибастуз, улица Астана, 23Б, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - На открытой территории ТОО «Экибастузском моторно-вагонном депо», на железнодорожных путях, полностью выгорели сгораемые конструкции металлического пассажирского вагона на общей площади 73 квадратных метра», - пояснили в ведомстве.





К месту вызова были направлены силы и средства специализированной пожарной части номер 2 и пожарной части номер 6. Для борьбы с огнём были поданы два ствола РСК-50 от двух автоцистерн. В ликвидации ЧП были задействованы 10 человек личного состава обеих пожарных частей на трёх единицах техники.

Жертв и пострадавших нет.