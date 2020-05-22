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Пассажирский самолет разбился в Пакистане

22 Мая 2020 16:25
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Пассажирский самолет разбился в Пакистане

КАРАЧИ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский самолет Pakistan International Airlines (PIA) разбился в пятницу недалеко от города Карачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dispatch News Desk (DND).

По данным DND, на борту самолета находилось 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Пассажирский самолет выполнял рейс из второго по величине города Пакистана Лахора в центр провинции Синд, Карачи.

Крушение произошло незадолго до запланированной посадки в международном аэропорту Джинна. Предварительная версия причины крушения – техническая неисправность.

DND сообщает со ссылкой на источники, что в самолет упал на территорию жилого района. В результате крушения были повреждены несколько домов.

Пакистанские войска уже добрались до места крушения самолета.


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Ключевые слова: СМИ, Происшествия,
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