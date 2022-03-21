Пассажирский самолет потерпел крушение на юге Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая. Об этом в понедельник сообщает в своем Weibo-аккаунте Центральное телевидение Китая со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям ГЧАР, передает МИА «Казинформ».

Авария произошла в горной местности Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. На борту самолета находилось 132 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Сведений о погибших нет. На месте ЧП вспыхнул пожар.

К месту происшествия направлены спасательные службы.

Самолет вылетел из Куньмина и направлялся в Гуанчжоу. В районе Учжоу ГЧАР пропал с экранов радаров.



