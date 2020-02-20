Пассажирский поезд сошел в рельсов в Австралии - есть жертвы

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - По крайней мере два человека погибли в результате аварии со скоростным поездом в австралийском штате Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По предварительным данным, несколько других пассажиров получили первую помощь прямо на месте аварии. Еще один человек был доставлен по воздуху в больницу в Мельбурне.

Поезд, следовавший маршрутом Сидней-Мельбурн, перевозил около 160 пассажиров, когда сошел с рельсов в четверг, в 19:50 по местному времени, неподалеку от города Уоллан примерно в 45 км к северу от Мельбурна, столицы штата Виктория.

На фотографиях, сделанных с воздуха, видно, что несколько вагонов сошли с рельсов, один из них лежит на боку.

Врачи, прибывшие на место аварии из штата Виктория, заявили, что «среди пассажиров много раненых, но характер травм не тяжелый».

Управление пожарной охраны штата Виктория подтвердило, что пять вагонов и сам поезд сошли с рельсов, и что на место аварии прибыли вертолеты и машины скорой помощи для транспортировки пострадавших и раненных.

Причины крушения поезда пока неизвестны.