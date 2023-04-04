Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах: один человек погиб, 30 ранены

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Апреля 2023, 12:52
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах: один человек погиб, 30 ранены Фото: bbc.com

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и около 30 получили серьезные ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на западе Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Аварийные службы сообщают, что авария произошла после того, как поезд, перевозивший около 50 человек, столкнулся со строительной техникой недалеко от местной деревни Вооршотен. Ранее сообщалось, что это произошло после столкновения с грузовым поездом.

Авария произошла около 03:25 по местному времени во вторник.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и медики, оказывая помощь пострадавшим.

На кадрах с места происшествия видны перевернутые вагоны и столбы дыма, поднимающиеся в ночное небо.

Несколько машин скорой помощи были замечены готовыми к транспортировке раненых.

Экстренные службы сообщают, что тяжелораненые доставлены в близлежащие больницы, еще 11 пострадавших получают медицинскую помощь прямо в домах местных жителей.

На место крушения прибыли представители Совета безопасности Нидерландов, который проводит независимые расследования подобных происшествий.

Деревня Вооршотен расположена между Гаагой и Амстердамом.

Газета NRC сообщила, что поезда между Гаагой и Лейденом не курсируют из-за крушения.


ДТП   Нидерланды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане