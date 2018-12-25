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10:00 525
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Пассажирский поезд Риддер - Астана задержан на 4 часа из-за непогоды
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями произошла задержка пассажирского поезда № 375 сообщением Риддер - Астана-НЖ, передает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».
В настоящее время АО «Пассажирские перевозки» совместно с причастными структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» и обслуживающей компанией «PatentesTalgo» приняты необходимые меры по устранению неполадок и обеспечению безопасности движения.
Созданы комфортные условия для пассажиров, находящихся в данном поезде, обеспечено бесплатное питание в составе и соблюдался температурный режим.
На данный момент ориентировочное время задержки прибытия на станцию Астана-Нурлы-Жол составляет 4 часа, вместе с тем ведется работа по сокращению отклонения от графика в целом.
Информация о задержке распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходит состав.
В рамках правил перевозок пассажиры могут получить компенсацию за каждый час задержки в размере 3% от стоимости билета либо отказаться от поездки и вернуть 100% стоимость билета. Для этого по прибытию на станцию назначения необходимо получить отметку дежурного о фактическом опоздании и обратиться в кассу АО «Пассажирские перевозки» для получения выплаты.
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