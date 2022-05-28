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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
28 Мая 2022 18:06

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла сегодня, 28 мая, на 126-ом перегоне Желаево-Уральск. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. В настоящее время проводится следствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информация в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.


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