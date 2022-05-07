7 Мая 2022 16:26

Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане пассажирский автобус №28 врезался в светофорный столб. В отношении водителя составлен административный протокол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места инцидента появилось в социальных сетях.

Происшествие прокомментировали в столичном департаменте полиции.

«7 мая водитель маршрутного автобуса на пересечении улиц Керей Жанибек хандар - Акмешит, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на опору уличного освещения», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

Уточняется, что в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 ст. 610 КРКоАП.

В департаменте полиции города Нур-Султана предупредили водителей быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.