Пассажирский автобус угнали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау угнали пассажирский автобус. Полицейским удалось задержать правонарушителя, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Инцидент произошел 17 ноября около 8:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с заявлением обратился 42-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные угнали пассажирский автобус.

«Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был задержан 30-летний подозреваемый, который является жителем Акмолинской области», - рассказали в полиции.

Стражи порядки начали досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение транспортным средством».