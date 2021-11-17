Новости
Пассажирский автобус угнали в Атырау
17 Ноября 2021 16:20
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау угнали пассажирский автобус. Полицейским удалось задержать правонарушителя, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Новости по темеЧетверо павлодарцев отравились угарным газом в авто Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области
Инцидент произошел 17 ноября около 8:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с заявлением обратился 42-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные угнали пассажирский автобус.
«Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был задержан 30-летний подозреваемый, который является жителем Акмолинской области», - рассказали в полиции.
Стражи порядки начали досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение транспортным средством».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы
- Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто
- Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане
- Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области
- Штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа создан в Акмолинской области
- Сильным ветром повреждены газопроводы в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047