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Пассажирский автобус угнали в Атырау

17 Ноября 2021 16:20
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Пассажирский автобус угнали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау угнали пассажирский автобус. Полицейским удалось задержать правонарушителя, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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Инцидент произошел 17 ноября около 8:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с заявлением обратился 42-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные угнали пассажирский автобус.

«Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был задержан 30-летний подозреваемый, который является жителем Акмолинской области», - рассказали в полиции.

Стражи порядки начали досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение транспортным средством».


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#Атырауская область   #Происшествия  
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