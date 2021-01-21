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    13:17, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Пассажирский автобус сгорел в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане рано утром загорелся пассажирский маршрутный автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в департаменте по ЧС области, причиной послужило короткое замыкание электропровода.

    «21 января в 07:55 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу: город Талдыкорган, проспект Н.Назарбаева и угол улицы Г.Орманова. Возгорание ликвидировано в 08:08. Жертв и пострадавших нет. На место вызова выезжали 14 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области», - сообщили в ведомстве.

    Автобус осуществлял перевозку по маршруту №228 (Енбек-Талдыкорган), на момент возгорания в нем находились 5 пассажиров, которые покинули автобус самостоятельно.

    «Причиной послужило короткое замыкание электропровода в моторном отсеке. ДЧС Алматинской области просит соблюдать правила пожарной безопасности, содержать электропровода автотранспорта в исправном состоянии», - дополнили в ведомстве.


    Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан напомнил жителям столицы о правилах безопасного отогрева автомобилей.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Алматинская область Происшествия
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