Пассажирский автобус сгорел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус сгорел в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

«24 октября в 09:17 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на пересечении улиц Б.Момышулы и Сатпаева. По прибытии первых пожарных расчетов в 09:21 горел двигательный отсек и задняя часть автобуса. Пассажиров в салоне не было. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 09:31. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС», - говорится в сообщении.