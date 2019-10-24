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Пассажирский автобус сгорел в столице
24 Октября 2019 09:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус сгорел в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.
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«24 октября в 09:17 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на пересечении улиц Б.Момышулы и Сатпаева. По прибытии первых пожарных расчетов в 09:21 горел двигательный отсек и задняя часть автобуса. Пассажиров в салоне не было. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 09:31. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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