Пассажирский автобус сгорел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы на территории рынка «Жетысу» загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в Сети.

По данным ДЧС Алматы, 3 апреля в 23:10 в Турксибском районе в микрорайоне Кайрат, около дома 181/2 произошло горение автобуса 125-го маршрута марки «Лиаз-529265» 2018 года выпуска.

«Первые пожарные расчеты прибыли в 23:16 в составе 8 человек. Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами пожар локализован в 23:19 и ликвидирован в 23:22. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

В департаменте по ЧС напомнили, что огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы.

В феврале в Алматы также загорелся пассажирский автобус.



