+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске

11 Ноября 2021 20:00
Поделиться:
Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске

В социальных сетях пользователи предупредили об осложненном движении по улице Батыр Баяна из-за аварии с участием пассажирского автобуса.

«Со слов водителя автобуса, на момент столкновения в салоне находились пять человек. За медицинской помощью никто не обращался. Оба водителя трезвы. По факту ДТП в отношении водителя «ВАЗ-21099» собран материал по административной статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Еще одна авария произошла по улице Кожаберген жырау. Пользователи социальных сетей сообщали, что якобы столкнулись легковой автомобиль и фура. По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с рулевым управлением при перестроении на круговое движение и совершил наезд на бордюрный камень. Машина опрокинулась. Повреждены дорожные знаки.

«В результате ДТП водитель и его пассажир не пострадали. Согласно полученному заключению, водитель трезв, машина водворена на спецстоянку. В отношении водителя «Volkswagen Passat» собран материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», который будет передан в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

Всего за сегодняшний день в Петропавловске зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
600 тысяч тенге штрафов заплатили руководители объектов за нарушение антитеррористического законодательства в СКО
Девять пьяных водителей за один день остановили на дорогах СКО
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив