Пассажирские рейсы запускаются между Алматы и Сианем

16 Декабря 2022, 13:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и авиационные власти Китайской Народной Республики продолжают увеличивать пассажирские рейсы между Казахстаном и Китаем.

«Начиная с 23 декабря текущего года китайская авиакомпания «China Southern Airlines» планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738», - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что запускается прямой рейс из Казахстана на Сейшельские острова.