Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли на 37% за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по итогам января - апреля текущего года доходы компаний в сфере железнодорожных перевозок выросли в стоимостном выражении на 15,3% за год, до 400,6 млрд тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Большая часть доходов традиционно получена за счет перевозок груза и багажа — 375,4 млрд тг. Оставшиеся 25,2 млрд тг. пришлись на пассажироперевозки.

В аналогичном периоде 2021 года доходы в секторе составляли 347,3 млрд тг., плюс 16,3%.

Железнодорожные компании за четыре месяца текущего года перевезли 140,3 млн тонн груза и багажа — на 4,3% больше, чем в прошлом году.

Наибольший объем перевозок грузов и багажа наблюдается в Карагандинской, Актюбинской областях и в столице, наименьший — в Западно-Казахстанской области.

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в свою очередь составили 5,6 млн человек, на 36,9% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе самые высокие показатели зафиксированы в столице, Актюбинской и Карагандинской областях, наименьше — в Западно-Казахстанской области.