Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли на 37% за год в РК
Большая часть доходов традиционно получена за счет перевозок груза и багажа — 375,4 млрд тг. Оставшиеся 25,2 млрд тг. пришлись на пассажироперевозки.
В аналогичном периоде 2021 года доходы в секторе составляли 347,3 млрд тг., плюс 16,3%.
Железнодорожные компании за четыре месяца текущего года перевезли 140,3 млн тонн груза и багажа — на 4,3% больше, чем в прошлом году.
Наибольший объем перевозок грузов и багажа наблюдается в Карагандинской, Актюбинской областях и в столице, наименьший — в Западно-Казахстанской области.
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в свою очередь составили 5,6 млн человек, на 36,9% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе самые высокие показатели зафиксированы в столице, Актюбинской и Карагандинской областях, наименьше — в Западно-Казахстанской области.