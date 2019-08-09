«Пассажирские перевозки» прокомментировали информацию о задержанном в столице проводнике-наркокурьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали распространенную ранее в казахстанских СМИ информацию о перевозившем наркотики в столицу проводнике поезда, передает МИА «Казинформ».

«Касательно информации, распространяемой в СМИ о задержании проводника с наркотиком на вокзале Нур-Султан, сообщаем следующее. Данное лицо не является сотрудником АО «Пассажирские перевозки». Поезд №56/55 сообщением «Кызылорда-Кокшетау», проводником которого являлся задержанный, обслуживается частным перевозчиком», - рассказали в пресс-службе «Пассажирских перевозок».

Как сообщалось ранее, сотрудниками Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК на перроне железнодорожного вокзала в Нур-Султане во время стоянки пассажирского поезда сообщением «Кызылорда-Кокшетау» был установлен и задержан 43-летний житель Кызылординской области, работающий проводником поезда. При проведении личного обыска, санкционированного следственным судом, транспортными полицейскими у задержанного были изъяты денежные средства в размере 80 тысяч тенге, которые получены за доставку наркотических средств в особо крупном размере.

Напомним, в последние дни общественность широко обсуждает резонансное дело в отношении двух проводников, изнасиловавших женщину в «Тальго».

26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сначала над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

26 июля состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы.

Как ранее сообщалось, потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала свое обращение к казахстанцам и руководству страны.

Депутат Мажилиса Парламента Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников. По ее данным, с начала 2019 года в Казахстане совершено 799 фактов изнасилования.

За изнасилование должно быть жесткое наказание, считает министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.