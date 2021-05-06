НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На место постепенного индексирования оплаты за проезд у нас в регионах сложилась традиция, что десятилетиями не меняются тарифы. Соответственно растет нагрузка на бюджет из-за субсидирования. Об этом сообщил руководитель Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев в ходе Оpen Space на площадке МИА «Казинформ» на тему конкуренции общественного транспорта в пассажирских перевозках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно правильно оформлять бюджетные заявки. Средства в регионах есть, просто неправильно расставляются приоритеты. Об отсутствии или нехватке средств можно судить, как в любом регионе меняются бордюры, стелятся плитки. Пассажирские перевозки остаются без внимания. Комплексная программа, принятая в 2018 году, для бизнеса, для предприятий автобусных перевозок не сыграла роли. Больше сработала для коммунальных парков и схема лизинга, когда требуется 15% предварительная оплата, не подъемная для автобусных парков, для бизнеса. На место постепенного индексирования оплаты за проезд у нас в регионах такая традиция сложилась, что десятилетиями не меняются тарифы. Соответственно растет нагрузка на бюджет из-за субсидирования», - сообщил руководитель Союза автотранспортников Казахстана.

По его словам, положение предприятий критическое, субсидирование не проводится, обновления нет, безопасности движения нет.

«В автобусных перевозках положение настолько сложное, что в прошлом году вопрос рассматривал сам Президент. Он поручил срочно навести порядок в этой области. Во исполнение поручения Президента 25 ноября принято распоряжение об утверждении комплекса мер по развитию автобусных перевозок. 4 марта состоялось первое рассмотрение хода реализации распоряжения Правительства, которое выявило то, что местные исполнительные органы не выполняют распоряжение. По итогам совещания Ассоциациям и акиматам было поручено активизировать работу по реализации комплекса мер. Вместе с тем, после совещания, которое прошло 4 марта по сегодняшний день, все Ассоциации отмечают, что никаких сдвигов и никакой реализации на местах не проводится. Положение предприятий критическое, субсидирование не проводится, обновления нет, безопасности движения нет. Уже население привыкло к тому, что у нас каждый месяц происходят ДТП с участием автобусов. Мы не можем вовремя выплатить зарплату водителям. Из-за этого на 30-35% в каждом регионе наблюдается дефицит водителей. Из-за финансов происходят постоянные срывы обслуживания маршрутов», - прокомментировал Сабит Аманбаев.

От имени Ассоциации автобусных парков он заявил о повсеместном ущемлении прав предпринимательства, нарушения прав законодательства.

«Например, акимат города Караганды отказывает в рассмотрении расчетов перевозчиков, ссылаясь на отсутствие электронного билетирования и средств на субсидирование, хотя для пересмотра расчетных тарифов наличие новых форм оплаты пассажиров никакого отношения не имеет. При этом в автопарках эффективно работает билетно-учетная система. Внедрение электронных форм оплаты проезда на протяжении 5 лет затягивается по вине самого акимата. К тому же, в 2021 году размеры субсидирования в Караганде резко упали по сравнению с 2020 годом. Субсидирование убытков городских перевозок производится по расчету июня 2019 года, хотя с тех пор расчетный тариф вырос на 100 тенге. Об этом факте направлено в письмо Канцелярию Премьер-министра», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в ходе Оpen Space на тему конкуренции общественного транспорта в пассажирских перевозках спикеры обсудили вопрос отмены SMS-оплаты в столичном общественном транспорте.