Пассажирские перевозки автобусами и такси выросли на 13% за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия 2022 года доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта достигли 192,5 млрд тенге - на 40,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz

В том числе 137,3 млрд тенге пришлось на доходы от грузоперевозок, 55,1 млрд тенге - на доходы от пассажироперевозок, 68,1 млрд тенге - на доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителями или экипажем.

В разрезе видов транспорта 137,3 млрд тенге было получено за счет грузового автомобильного транспорта, 49,4 млрд тенге - за счет перевозок автобусами, 2,2 млрд тенге - за счет услуг такси, 952,6 млн тенге - за счет перевозок трамваями, 942,7 млн тенге - за счет перевозок троллейбусами.

За январь–июнь 2022 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 1,4 млрд тонн грузов и багажа - на 0,8% меньше, чем годом ранее. Грузооборот составил 74,4 млрд ткм, годовой рост - на 13,2% за год.

Среди 20 регионов страны больше всего грузов и багажа перевезли в Карагандинской области - 297,3 млн тонн. В тройке лидеров также оказались Абайская область (253,1 млн тонн) и Алматы (127,9 млн тонн). Наименьший показатель был зафиксирован в Улытауской области - всего 3 млн тонн.

Пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом по итогам первого полугодия составили 3,3 млрд человек - на 12,9% больше, чем годом ранее.

Две трети всех пассажироперевозок традиционно пришлось на автобусы - 66,6% от РК, или 2,2 млрд пассажиров, плюс 12,8% за год. Далее идут услуги такси -1,1 млрд пассажиров (плюс 12,6% за год) и троллейбусы - 15,9 млн пассажиров, что на 32,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в Алматы - 884,3 млн человек, или 26,8% от РК. Далее идут Костанайская и Павлодарская области. Меньше всего пассажиров было перевезено в Мангистауской, Улытауской и Кызылординской областях.

Пассажирооборот составил 35,8 млрд пкм - на 13,6% больше, чем годом ранее.

В июне текущего года цены на услуги автомобильного пассажирского транспорта выросли на 4% за год. Наибольшее удорожание - на 9,8% в Алматинской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Костанайская области.