РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пассажирские маршруты под прикрытием пожарного поезда запустили в Костанайской области

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запустили поезда сообщением Алматы - Уральск и Семей - Мангыстау под прикрытием пожарного поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    «4 сентября в 03:57 после предварительного осмотра пути отправлен первый контейнерный поезд, второй - в 04:21. В 05:25 под прикрытием пожарного поезда отправлен пассажирский поезд №51 сообщением Алматы - Уральск (время задержки 11 часов 8 минут) и поезд №37 сообщением Семей - Мангыстау», - сообщили в пресс-службе компании.

    Движение поездов полностью возобновят после информации от оперативного штаба МЧС РК. В ҚТЖ сформирован оперативный штаб. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (7172)60-63-15, 8(701) 777 65 80.

    Как ранее сообщалось, на участке Тобол-Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон. В связи с угрозой для жизни и здоровья пассажиров движение поездов остановили.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанай Костанайская область Транспорт КТЖ
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!