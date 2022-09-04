Пассажирские маршруты под прикрытием пожарного поезда запустили в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запустили поезда сообщением Алматы - Уральск и Семей - Мангыстау под прикрытием пожарного поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

«4 сентября в 03:57 после предварительного осмотра пути отправлен первый контейнерный поезд, второй - в 04:21. В 05:25 под прикрытием пожарного поезда отправлен пассажирский поезд №51 сообщением Алматы - Уральск (время задержки 11 часов 8 минут) и поезд №37 сообщением Семей - Мангыстау», - сообщили в пресс-службе компании.

Движение поездов полностью возобновят после информации от оперативного штаба МЧС РК. В ҚТЖ сформирован оперативный штаб. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (7172)60-63-15, 8(701) 777 65 80.

Как ранее сообщалось, на участке Тобол-Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон. В связи с угрозой для жизни и здоровья пассажиров движение поездов остановили.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.