Пассажирские автобусы оказались в снежном заносе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области минувшие выходные дни выдались весьма напряженными для спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отдельных районах складывалась сложная обстановка на дорогах из-за непогоды. Штормовое предупреждение объявляли буквально каждый день. Закрывали четыре участка республиканских дорог, 10 участков областных дорог.

«Сложная обстановка складывалась на территории Айыртауского, им. Г.Мусрепова, Тайыншинского, Уалихановского, М.Жумабаева районов. Из снежных заносов за эти дни извлекли 120 легковых автомобилей, 9 грузовых и два автобуса. Спасены 330 человек. Проводились аварийно-спасательные работы. В Айыртауском районе, вблизи села Лавровки, в заносе оказался пассажирский автобус «Петропавловск-Саумалколь». Для эвакуации людей направили высокопроходимую технику. В Уалихановском районе, вблизи села Жаскайрат, застряла в снегу «Газель», в которой находились четыре человека. На помощь отправили вездеход-болотоход ТРЭКОЛ. В обоих случаях людей перевезли в пункт обогрева», - рассказал на брифинге начальник отдела ликвидации ЧС Серик Наурызбаев.

Всего с начала года сотрудники департамента провели 26 аварийно-спасательных работ на дорогах, восемь поисковых работ. Зарегистрировано более 120 снежных заторов. 40 раз закрывали дороги по всем направлениям для всех видов транспорта.



