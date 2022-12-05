Пассажирские авиаперевозки подорожали на 16% за год в Казахстане

5 Декабря 2022, 10:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность пассажиров воздушного транспорта в Казахстане увеличилась на 16% за год, а пассажирооборот — на 32%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам октября текущего года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли на 16,4% за год.

Наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: плюс 51,3%. Следом идут Шымкент (плюс 45% за год) и Актюбинская область (плюс 37,1%). Наименьшее удорожание наблюдалось в Жамбылской области: на 2,5%.

В 4 из 20 регионов страны цены относительно октября прошлого года снизились: в Улытауской области — на 22,5%, в Алматинской — на 13,4%, в Карагандинской — на 11%, в Кызылординской — на 4,1%.

За январь–октябрь текущего года воздушным транспортом перевезли 9 млн человек — на 15,8% больше, чем годом ранее. Самые высокие показатели были зафиксированы в Алматы: 6,1 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (2,4 млн человек) и столица (467,1 тыс. человек).

Пассажирооборот достиг 16,2 млрд пкм — на 32,3% больше, чем годом ранее.

Перевозки груза и багажа воздушным транспортом по итогам десяти месяцев составили 19,4 тыс. тонн — на 30,4% меньше, чем годом ранее. Весь объфм перевозок пришелся на три региона — Алматы (11,7 тыс. тонн), Шымкент (4,7 тыс. тонн) и Астану (3 тыс. тонн).

Грузооборот за январь–октябрь текущего года составил 43,5 млн ткм — на 29,9% меньше, чем в прошлом году.