Пассажирские авиаперевозки под угрозой срыва – Air Astana

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В авиакомпании Air Astana заявили об угрозе срыва авиаперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Air Astana обеспокоена значительным снижением объемов производства авиатоплива в Казахстане, что, как следствие, привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании. Неделей ранее Министерство энергетики РК заявило, что для увеличения производства дизельного топлива, в октябре текущего года производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Помимо этого, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен», - говорится в информационном сообщении.

Согласно информации компании, национальная компания «КазМунайГаз» заявляла об обеспечении внутреннего рынка аиакеросином общим объемом в 35 000 тонн. Однако бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 000 тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются и число рейсов авиакомпании растет.

«Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объемы производства авиакеросина как минимум до возобновления поставок импорта. Эти меры важны для стабильного осуществления авиаперевозок в краткосрочной перспективе», - заключили в Air Astana.



