Пассажиров в аэропорту Актау проверяют тепловизором

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области всех прибывших в аэропорту проверяют тепловизором. Уже разработан протокол первых действий, которые должны предпринять врачи, если будет зафиксирован случай коронавируса в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области.

На базе инфекционного отделения областной больницы имеется шесть бокс- палат, которые готовы к принятию больных. Также в областной больнице имеется транспортный бокс. В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, его поместят в биобак инфекционной больницы. Для медицинских работников есть защитные костюмы.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, лихорадка, затрудненное дыхание, усталость, боль в горле и сухой кашель. Врачи призывают всех внимательно отнестись к своему здоровью и при возникновении подобных симптомов обратиться к врачу.

Базовые рекомендации для избегания заражения коронавирусом:

избегать контактов с животными;

не есть сырое или плохо обработанное мясо;

избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

регулярно и тщательно мыть руки.

носить маски, которые нужно менять после трех часов ношения.

Коронавирус - что известно про новый вирус.

Как известно, новый штамм коронавируса обнаружен в Китае, который вызывает пневмонию. По данным Всемирной организации здравоохранения, источником коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. Новому вирусу присвоена аббревиатура 2019-nCoV. Симптомами заболевания являются повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Китайские власти подтвердили, что новый вирус способен передаваться от человека к человеку.

По подсчетам ВОЗ зарегистрировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом: в Ухани, Пекине, Шанхае, провинции Гуандун. Вирус вышел и за пределы КНР — в Южной Корее, США, Японии зарегистрирован один случай заболевания новым вирусом, два больных выявлены в Таиланде. Зафиксированы факты летального исхода.

В казахстанских аэропортах прибывших из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Но эта мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Коронавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами 2019-nCoV- вариант коронавируса, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Выделяется семейство из 38 вирусов, разделенных на два подсемейства. Источником являются животные.

Коронавирусы поражают домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Они является зоонозными вирусами, которые передаются от животных к человеку.