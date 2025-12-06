РУ
    13:17, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пассажиров просят сохранять спокойствие: в аэропорту Шымкента проходят антитеррористические учения

    Каких-либо ограничений в передвижении авиа- и автотранспорта возле воздушной гавани не предусмотрено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пассажиров просят сохранять спокойствие: в аэропорту Шымкента проходят антитеррористические учения
    Фото: Kazinform

    Видео с оцеплением спецслужб внутри терминала вызвало обеспокоенность у пассажиров. Очевидцы направили кадры в редакцию Kazinform.

    Как выяснилось, повода для тревоги нет. На территории международного аэропорта Шымкента проводили плановые антитеррористические учения, направленные на проверку готовности силовых структур к действиям в условиях возможных угроз.

    — В тренировке были задействованы силы и средства полиции, специальных подразделений, службы авиационной безопасности, пожарно-спасательных подразделений и медицинских служб. Также была использована специализированная техника, необходимая для отработки сценариев по нейтрализации условного правонарушителя, эвакуации людей и обеспечению безопасности объекта, — сообщили в ДП Шымкента.

    Основной задачей учений стала проверка оперативности реагирования, координации действий между ведомствами, а также отработка алгоритмов взаимодействия в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.

    — По итогам учений все задействованные службы продемонстрировали готовность к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности и реагированию на возможные угрозы, — добавили в ведомстве.

    Учения прошли в штатном режиме, без нарушений и с соблюдением всех мер безопасности.

    По информации городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, учения проходят и на других объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

    Горожан и гостей Шымкента призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников задействованных служб. Также официальные органы просят ориентироваться исключительно на проверенные источники информации, чтобы избежать распространения ложных сведений.

    Пассажиров просят сохранять спокойствие: в аэропорту Шымкента проходят антитеррористические учения
    Фото: Kazinform

    — Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимому мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов, — подчеркнули в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    Напомним, ранее аналогичные учения прошли в аэропорту Алматы, а также в государственном учреждении «Талғар су».

