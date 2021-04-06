10:09, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Пассажиров эвакуировали из-за подозрительного чемодана в аэропорту Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Территорию международного аэропорта Актау оградили из-за неизвестного предмета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня утром в социальных сетях распространилось видео об эвакуации пассажиров из аэропорта Актау. Очевидцы рассказали о том, что на территории аэропорта нашли подозрительный предмет.
Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.
«В аэропорту подозрение пассажиров вызвал оставленный чемодан. Об этом незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сразу же эвакуировали пассажиров. В багаже не нашли опасную вещь. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», - прояснила Меруерт Жолдыбаева.