Пассажиров эвакуировали из-за подозрительного чемодана в аэропорту Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Территорию международного аэропорта Актау оградили из-за неизвестного предмета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром в социальных сетях распространилось видео об эвакуации пассажиров из аэропорта Актау. Очевидцы рассказали о том, что на территории аэропорта нашли подозрительный предмет.

Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.

«В аэропорту подозрение пассажиров вызвал оставленный чемодан. Об этом незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сразу же эвакуировали пассажиров. В багаже не нашли опасную вещь. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», - прояснила Меруерт Жолдыбаева.