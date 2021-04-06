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    10:09, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Пассажиров эвакуировали из-за подозрительного чемодана в аэропорту Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Территорию международного аэропорта Актау оградили из-за неизвестного предмета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня утром в социальных сетях распространилось видео об эвакуации пассажиров из аэропорта Актау. Очевидцы рассказали о том, что на территории аэропорта нашли подозрительный предмет.

    Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.

    «В аэропорту подозрение пассажиров вызвал оставленный чемодан. Об этом незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сразу же эвакуировали пассажиров. В багаже не нашли опасную вещь. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», - прояснила Меруерт Жолдыбаева.


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