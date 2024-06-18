Пассажиропоток в аэропортах Турции превысит 236 млн человек по итогам года

В аэропортах Турции по итогам текущего года пассажиропоток прогнозируется на уровне 236,5 млн людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно подсчетам Главного управления государственных аэропортов (DHMİ) при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, пассажиропоток воздушного транспорта в конце 2024 года увеличится на 10,4% по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году при положительной динамике этот показатель приблизится к уровню 250 млн человек.

Как отмечают в авиационном ведомстве, рост пассажиропотока в текущем году будет достигнут за счет повышения интереса к внутренним перелетам. В 2023 году на внутренние рейсы было приобретено около 123,1 млн билетов. При этом сейчас ожидается рост в 9,1%, то есть до 134,2 млн пассажиров.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу отмечал, что около 8 млн людей воспользовались внутренними перелетами по стране и свыше 12 млн пассажиров приобрели билеты на международные рейсы.

По его словам, за первые 5 месяцев текущего года пассажиропоток в аэропортах Турции составил 82 109 667 человек, что на 8,4% выше показателя прошлого года.

При этом в мае этого года в турецких аэропортах совершили взлет и посадку 78 475 самолетов по внутренним рейсам и 77 751 – по международным перелетам.

Между тем, объем грузовых авиаперевозок в турецких аэропортах за аналогичный период в целом составил 404 754 тонны, в том числе 69 126 тонн внутри страны и 335 629 тонн на международных направлениях.