Пассажиропоток и выручку перевозчиков посчитали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На общественный совет Петропавловска вынесли вопрос о проблемах развития городского общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Коржумбаев рассказал, что автопарк в этом году обновили на 50% за счет 100 приобретенных через СПК «Солтустик» автобусов. Однако возникли другие проблемы.

«Имеются факты несоблюдения интервала движения автобусов. Перевозчики объясняют это отсутствием квалифицированных кадров водительского состава, в автоучкомбинатах города нет набора в группы для обучения на водителей автобусов на категорию «Д». Жесткий карантин, запрет на работу общественного транспорта с марта по май 2020-го года, в выходные и праздничные дни вплоть до начала текущего года привели к значительному снижению пассажиропотока. Как результат - сокращение дохода перевозчиков и уменьшение заработной платы водителей. Многие водители перешли на более оплачиваемую работу. Некомплект водителей составляет в разрезе перевозчиков от 10% до 40%», - проинформировал А. Коржумбаев.

Он добавил, что перевозчики пытаются решить проблему. Готовы даже оплатить обучение желающим работать водителями автобусов.

Еще одно вызывающее массу нареканий новшество – безналичная форма оплаты. Многие пассажиры жалуются на введенный дифференцированный тариф и новую систему оплаты, однако в горакимате уже увидели эффект от ее использования.

«Внедрение электронной системы оплаты проезда позволило легализовать заработную плату водителей от 140 до 280 тысяч тенге, кондукторов - от 90 до 170 тысяч тенге. Определен реальный пассажиропоток. В сентябре перевезено 2,2 млн пассажиров и выручка составила 180,8 млн тенге. Тогда как, согласно отчётам перевозчиков, за весь 2020-й год перевезено 6,5 млн человек и выручка составила 457 млн тенге», - сказал А. Коржумбаев.

Члены общественного совета считают, что интервалы не соблюдается не только из-за нехватки водителей, но и закрытых улиц. В частности, улицы Жумабаева. Ее закрыли на реконструкцию до следующего года. Теперь север и юг города соединяют, по сути, две улицы: Назарбаева и Жамбыла – и частично Пушкина. Автобусы стоят в общих пробках, поскольку нет выделенной для них полосы на дорогах.

«Отделу ЖКХ, как уполномоченному органу в организации пассажирских перевозок нужно очень внимательно следить за всеми процессами. Водителей не хватает, разбегаются. И виной часто страх перед электронным билетированием. Не ужесточая мер контроля, анализировать каждый маршрут», - сказал член общественного совета Александр Казанцев.