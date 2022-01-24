Пассажироперевозки автотранспортом продолжают сокращаться в РК второй год подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на сокращение объёма перевозок, доходы компаний выросли на 24%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За январь–ноябрь 2021 года в стране автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 6,6 млрд человек — на 17,1% меньше, чем годом ранее. В «коронакризисном» 2020 году показатель составлял 8 млрд человек.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в Алматы: 1,8 млрд человек, или 27,8% от РК. В тройку лидирующих регионов также вошли Костанайская и Павлодарская области. Меньше всего пассажиров перевезли в Мангистауской области.

За одиннадцать месяцев 2021 года две трети всех пассажироперевозок в РК пришлось на перевозки автобусами: 4,4 млрд человек — на 21,1% меньше, чем годом ранее. Популярностью у казахстанцев также пользуются услуги такси: 2,2 млрд человек, минус 8,5% за год.

Трамваями перевезли 25,5 млн человек, троллейбусами — 24,8 млн человек.

Груза и багажа перевезли 3 млрд тонн — на 0,4% меньше, чем годом ранее. Грузооборот сократился на 2%, до 141,8 млрд ткм.

За январь–ноябрь 2021 доходы предприятий выросли на 23,9% за год, до 275,1 млрд тг. В том числе доходы от грузоперевозок составили 190,7 млрд тг, от пассажироперевозок — 84,4 млрд тг.

Доходы от перевозок автобусами составили 74,2 млрд тг, от услуг такси — 3,9 млрд тг, от перевозок трамваями — 1,6 млрд тг, троллейбусами — 1,5 млрд тг.

На сегодня, согласно оперативным данным акиматов, в 8 регионах страны повреждены 53 государственных объекта и 151 объект МСБ, сообщает официальный ресурс Премьер-Министра РК.

Что касается функционирования транспортной сферы, во всех регионах городские автобусные перевозки полностью восстановлены. По автодорогам республиканского значения ограничений движения для автотранспортных средств нет.