Пассажирка выпала из салона автобуса в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пассажирка выпала из салона отъехавшего от остановки маршрутного автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«16 марта у центрального стадиона по проспекту Абулхаир хана произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус марки «Паз» маршрута №11 двигаясь со стороны проспекта Алии Молдагуловой в сторону улицы Сатпаева, не убедившись, что пассажиры освободили салон, при открытых дверях начал движение. В это время из салона автобуса выпала пассажирка», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Женщина обратилась в больницу скорой медицинской помощи Актобе, откуда после осмотра была отпущена домой.

ДП предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.