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Пассажирка выпала из салона  автобуса в Актобе

17 Марта 2020 23:00
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Пассажирка выпала из салона  автобуса в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пассажирка выпала из салона отъехавшего от остановки маршрутного автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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«16 марта у центрального стадиона по проспекту Абулхаир хана произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус марки «Паз» маршрута №11 двигаясь со стороны проспекта Алии Молдагуловой в сторону улицы Сатпаева, не убедившись, что пассажиры освободили салон, при открытых дверях начал движение. В это время из салона автобуса выпала пассажирка», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Женщина обратилась в больницу скорой медицинской помощи Актобе, откуда после осмотра была отпущена домой.

ДП предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

фото: ktk.kz
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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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