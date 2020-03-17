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Пассажирка выпала из салона автобуса в Актобе
17 Марта 2020 23:00
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пассажирка выпала из салона отъехавшего от остановки маршрутного автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.
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«16 марта у центрального стадиона по проспекту Абулхаир хана произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус марки «Паз» маршрута №11 двигаясь со стороны проспекта Алии Молдагуловой в сторону улицы Сатпаева, не убедившись, что пассажиры освободили салон, при открытых дверях начал движение. В это время из салона автобуса выпала пассажирка», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Женщина обратилась в больницу скорой медицинской помощи Актобе, откуда после осмотра была отпущена домой.
ДП предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.фото: ktk.kz
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, Происшествия,
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