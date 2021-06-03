Пассажирка авто попала в больницу после ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина получила травмы после столкновения двух легковушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второго июня, в 02.07, на перекрестке улиц Ломова-Катаева в Павлодаре произошло столкновение автомашин Mercedes Gelandewagen и «Лада-Калина». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 1993 года рождения госпитализирована с травмами» , - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Назначены экспертизы. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Проводится проверка, констатировали в правоохранительных органах.

